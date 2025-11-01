Haberler

Paris Çikolata Fuarı, 30 Ülkeden 200'ü Aşkın Stantla Kapılarını Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Çikolata Fuarı, bu yıl 30 ülkeden 200'ü aşkın stantla kakao severleri bir araya getiriyor. Fuarda çikolatadan üretilen kıyafetlerin defilesi, farklı şekillerde pastalar ve çikolata heykelleri sergileniyor. Etkinlik, 2 Kasım'a kadar devam edecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te kakao severlerin bir araya geldiği Çikolata Fuarı'na, bu yıl 30 ülkeden 200'ü aşkın stantla katılım sağlanıyor.

Her yıl, çikolatadan üretilen kıyafetleri giyen mankenlerin defilesi ile açılışı yapılan fuar, 30. yılında özel bir müzikal ile 29 Ekim'de kapılarını açtı.

Siyah çikolatadan Dubai çikolatasına kadar çok sayıda ürünün tanıtıldığı fuara, Türkiye ve İtalya'nın da aralarında olduğu 30 ülkeden 200'ü aşkın stantla katılım sağlanıyor.

Brezilya'nın bu yıl onur ülkesi olduğu fuara gelenler, müzik plağı, ev, ağaç gibi farklı şekillerdeki pastalardan oluşan sergiyi ziyaret edebiliyor.

Kakao severlerin yeni tarifler keşfetmek için geldiği fuarda, çikolatadan yapılmış insan, jaguar ve ağaç şeklinde heykeller büyük ilgi görüyor.

Fuar, 2 Kasım'a kadar devam edecek.

"Son derece beğendiğim bir fuar çünkü üreticilerle, şeflerle tanışabiliriz"

Fuara katılan Paris'teki asırlık gastronomi okulu Ferrandi öğrencisi Lou Pouchieu, AA muhabirine yaptığı konuşmada, restoranlar için tatlı tabaklama konusunda uzmanlaşmakta olduğunu anlattı.

Pouchieu, birkaç yıldır fuara katıldığını söyleyerek, "Son derece beğendiğim bir fuar çünkü üreticilerle, şeflerle tanışabiliriz ve stantların çok çeşitli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Henüz tüm stantları gezmeye fırsat bulamadığını ancak fuar kapsamında farklı ülkelerin onur ülkesi yapılmasının ilgi çekici olduğunu kaydeden Pouchieu, böylelikle söz konusu ülkelerin çikolataları ve zanaatlarının öne çıkarıldığına dikkati çekti.

Pouchieu, fuar kapsamında şeflerin sahneye çıkarak kendi dükkanlarında ürettiği ürünleri seyirci karşısında hazırladığını ve ardından ikram ettiğini anlatarak, kendisinin de bu kapsamda 2 şefe yardımcı olma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Kakao meyvesinin hasadı ve çikolatanın tüketime hazır hale gelmesi ortalama 1 yıl sürüyor

Çikolata Fabrikası Racine Carree'nin kurucusu Mateo Cosnefroy, kakao çekirdeklerinin çikolataya dönüştürülme sürecini anlattı.

Cosnefroy, 5 yıl boyunca Peru'da ziraat mühendisi olarak çalıştıktan sonra şirketini bu ülkede kurduğunu belirterek, "(Peru) Orada, kakao meyvelerinin hasadını kendimiz yapıyoruz, fermente edip, ardından Fransa'nın güneyindeki Saint-Jeannet (kasabasındaki) fabrikamıza getirmeden önce kurutuyoruz. Burada onları çikolataya dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kakao meyvesinin hasadıyla çikolatanın tüketime hazır hale gelmesi arasında ortalama 1 yıl geçtiğini anlatan Cosnefroy, hasadın 1 gün sürdüğünü, ardından kakao meyvelerinin içlerini açıp taze çekirdekleri aldıktan sonra bunları 7 ile 10 gün arası fermente ettiklerini söyledi.

Cosnefroy, sonrasında güneşte kurutulan kakao çekirdeklerinin 2-3 ay içinde Fransa'ya ulaştığını ve burada laboratuvarda kavurduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"(Kakao çekirdekleri) Onları pişirip, aromalarının ortaya çıkmasını sağlayacağız. Bu çok hızlı oluyor, yaklaşık yarım saat ila 45 dakika. Bunu yaptıktan sonra ince kabuğunu soyup şekerle birlikte öğüteceğiz. Bu öğütme aşaması aşağı yukarı 4 ile 7 gün arasında değişebilir."

4 yıldır fuara katıldığını belirten Cosnefroy, etkinliğin çikolata tutkunları, Parisli müşteriler ve bu alandaki uzmanların bir araya gelmesini sağladığını söyledi.

Cosnefroy, burada çikolata konusunda yenilikleri ve son trendleri keşfetme fırsatını yakaladıklarını dile getirerek, yaklaşık 5 gün süren fuarın kendilerini yormasına rağmen çok dostane bir atmosferde geçtiğini anlattı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.