Paris Çikolata Fuarı, 30 Ülkeden 200'ü Aşkın Stantla Kapılarını Açtı

Fransa'nın başkenti Paris'te kakao severlerin bir araya geldiği Çikolata Fuarı'na, bu yıl 30 ülkeden 200'ü aşkın stantla katılım sağlanıyor.

Her yıl, çikolatadan üretilen kıyafetleri giyen mankenlerin defilesi ile açılışı yapılan fuar, 30. yılında özel bir müzikal ile 29 Ekim'de kapılarını açtı.

Siyah çikolatadan Dubai çikolatasına kadar çok sayıda ürünün tanıtıldığı fuara, Türkiye ve İtalya'nın da aralarında olduğu 30 ülkeden 200'ü aşkın stantla katılım sağlanıyor.

Brezilya'nın bu yıl onur ülkesi olduğu fuara gelenler, müzik plağı, ev, ağaç gibi farklı şekillerdeki pastalardan oluşan sergiyi ziyaret edebiliyor.

Kakao severlerin yeni tarifler keşfetmek için geldiği fuarda, çikolatadan yapılmış insan, jaguar ve ağaç şeklinde heykeller büyük ilgi görüyor.

Fuar, 2 Kasım'a kadar devam edecek.

"Son derece beğendiğim bir fuar çünkü üreticilerle, şeflerle tanışabiliriz"

Fuara katılan Paris'teki asırlık gastronomi okulu Ferrandi öğrencisi Lou Pouchieu, AA muhabirine yaptığı konuşmada, restoranlar için tatlı tabaklama konusunda uzmanlaşmakta olduğunu anlattı.

Pouchieu, birkaç yıldır fuara katıldığını söyleyerek, "Son derece beğendiğim bir fuar çünkü üreticilerle, şeflerle tanışabiliriz ve stantların çok çeşitli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Henüz tüm stantları gezmeye fırsat bulamadığını ancak fuar kapsamında farklı ülkelerin onur ülkesi yapılmasının ilgi çekici olduğunu kaydeden Pouchieu, böylelikle söz konusu ülkelerin çikolataları ve zanaatlarının öne çıkarıldığına dikkati çekti.

Pouchieu, fuar kapsamında şeflerin sahneye çıkarak kendi dükkanlarında ürettiği ürünleri seyirci karşısında hazırladığını ve ardından ikram ettiğini anlatarak, kendisinin de bu kapsamda 2 şefe yardımcı olma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Kakao meyvesinin hasadı ve çikolatanın tüketime hazır hale gelmesi ortalama 1 yıl sürüyor

Çikolata Fabrikası Racine Carree'nin kurucusu Mateo Cosnefroy, kakao çekirdeklerinin çikolataya dönüştürülme sürecini anlattı.

Cosnefroy, 5 yıl boyunca Peru'da ziraat mühendisi olarak çalıştıktan sonra şirketini bu ülkede kurduğunu belirterek, "(Peru) Orada, kakao meyvelerinin hasadını kendimiz yapıyoruz, fermente edip, ardından Fransa'nın güneyindeki Saint-Jeannet (kasabasındaki) fabrikamıza getirmeden önce kurutuyoruz. Burada onları çikolataya dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kakao meyvesinin hasadıyla çikolatanın tüketime hazır hale gelmesi arasında ortalama 1 yıl geçtiğini anlatan Cosnefroy, hasadın 1 gün sürdüğünü, ardından kakao meyvelerinin içlerini açıp taze çekirdekleri aldıktan sonra bunları 7 ile 10 gün arası fermente ettiklerini söyledi.

Cosnefroy, sonrasında güneşte kurutulan kakao çekirdeklerinin 2-3 ay içinde Fransa'ya ulaştığını ve burada laboratuvarda kavurduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"(Kakao çekirdekleri) Onları pişirip, aromalarının ortaya çıkmasını sağlayacağız. Bu çok hızlı oluyor, yaklaşık yarım saat ila 45 dakika. Bunu yaptıktan sonra ince kabuğunu soyup şekerle birlikte öğüteceğiz. Bu öğütme aşaması aşağı yukarı 4 ile 7 gün arasında değişebilir."

4 yıldır fuara katıldığını belirten Cosnefroy, etkinliğin çikolata tutkunları, Parisli müşteriler ve bu alandaki uzmanların bir araya gelmesini sağladığını söyledi.

Cosnefroy, burada çikolata konusunda yenilikleri ve son trendleri keşfetme fırsatını yakaladıklarını dile getirerek, yaklaşık 5 gün süren fuarın kendilerini yormasına rağmen çok dostane bir atmosferde geçtiğini anlattı.