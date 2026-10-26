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Paris Belediye Başkanı Gregoire, Azaiza'yı Gazze fotoğrafları için ağırladı

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Paris Belediye Başkanı Gregoire, Filistinli foto muhabiri Azaiza'yı Paris Belediye binasında ağırladı. Gregoire, Azaiza'nın Gazze fotoğraflarının dünyada vicdanları uyandırdığını belirtti; Azaiza da görüşmenin anlamlı olduğunu ve gerçek eylemlere dönüşmesini umduğunu söyledi.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza'nın Gazze'de çektiği fotoğrafların "tüm dünyada vicdanları uyandırdığını" belirtti.

Gregoire, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paris Belediye binasında Azaiza'yı ağırladığını bildirdi.

Filistinli foto muhabirini ağırlayarak, Gazze'de yaşananlara tanıklık etmek için hayatını riske atanların cesaretine dikkati çekmek istediğini vurgulayan Gregoire, "Onun Gazze'deki fotoğrafları, dünyanın tamamında vicdanları uyandırdı." ifadesini kullandı.

Azaiza da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Paris'te önemli ve anlamlı bir görüşme yaptığını vurguladı.

"Halkımız, özgürlük, haysiyet ve barış içinde yaşamayı hak ediyor"

Paris Belediye Başkanı Gregoire'ın görüşme davetini kabul ettiğini belirten Azaiza, görüşmede Gazze'deki hayatı, Filistin'deki durumu ve Filistinli bir foto muhabiri olarak yaşadıklarını ele aldıklarını aktardı.

Azaiza, Gregoire'ın Gazze ve Filistin halkı için daha fazlasını yapma isteğinin kendisi için anlamlı olduğunun altını çizerek, "Bu tür görüşmelerin, insanların hayatında gerçek eylemlere dönüşmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğrafçılığın bir anı çekmekten daha fazlası olduğuna dikkati çeken Azaiza, "Bu, bir halka ses olmanın, hikayelerini muhafaza etmenin ve dünyaya ortak bir insanlık paylaştığımızı göstermenin yolu." açıklamasını yaptı.

Azaiza, Filistinlilerin hikayelerinin duyulmayı hak ettiğini vurgulayarak, "Halkımız, özgürlük, haysiyet ve barış içinde yaşamayı hak ediyor." ifadesini kullandı.

Filistinli foto muhabiri Azaiza, hayat pahalılığına karşı sokağa inen Sarı Yelekliler'in 24 Ekim'de Paris'teki eylemini de takip etmişti.

Kaynak: AA
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