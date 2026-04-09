Paris Başsavcılığı, AP üyesi Hassan hakkındaki uyuşturucu soruşturmasını düşürdü
Paris Başsavcılığı, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın yasaklı madde bulundurma suçlamasıyla açılan soruşturmayı, yeterli delil olmadığını belirterek düşürdü. Hassan, daha önce terör propagandası iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Paris Başsavcılığı, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan hakkında yasaklı madde bulundurmaktan açılan soruşturmanın düşürülmesine karar verdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Başsavcılığı, Filistin destekçisi AP üyesi Rima Hassan'ın 2 Nisan'da gözaltına alındığı sırada çantasında uyuşturucu madde bulunduğu iddiasıyla ilgili açılan ön soruşturmada "suçu kanıtlayacak" bulguların yeterli olmadığını açıkladı.
Paris Başsavcılığı, bu nedenle Hassan hakkındaki soruşturmanın düşürülmesine karar verdi.
Hassan "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 Nisan'da gözaltına alınmış ve ertesi gün serbest bırakılmıştı.
Bazı Fransız televizyon kanalları, gözaltında olduğu süre boyunca AP üyesinin çantasında yasaklı madde bulunduğunu iddia etmişti.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekilleri ve AP üyesi Hassan, hakkında yalan haber yapan yayın kuruluşlarına karşı medya denetiminden sorumlu İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumuna (Arcom) şikayette bulunmuştu.
Hassan'ın, hakkındaki "terör propagandası" suçlamayla ilgili yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak.
Fransa'da 7 Ekim saldırılarından sonra Filistin'e destek veren çok sayıda siyasetçi ve aktivist, "terör propagandası" yapmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı.