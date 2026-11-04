Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Paris Adli Mahkemesi Beyrut saldırısına savaş suçu şikayetiyle soruşturma açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paris Adli Mahkemesi İnsanlığa Karşı Suçlar Birimi, Beyrut'ta 26 Kasım 2024'te bir aile apartmanına düzenlenen ve 7 sivilin öldüğü belirtilen saldırıya ilişkin soruşturma açtı. Soruşturma, Ali Cherri ve FIDH'nin yaklaşık 6 ay önce yaptığı savaş suçu şikayeti üzerine başlatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail ordusunun Lübnan'da bir aile apartmanına yaptığı saldırıyla savaş suçu işlediği yönündeki şikayet üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

Paris merkezli Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan (FIDH) dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 26 Kasım 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir aile apartmanına düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda ölenler arasında Lübnan asıllı Fransız sanatçı Ali Cherri'nin annesinin ve babasının da olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun apartmana saldırısıyla ilgili Paris Adli Mahkemesinin İnsanlığa Karşı Suçlar Birimi tarafından "sivil bir mala kasten saldırı düzenleme suçu" işlendiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı bilgisi verilen açıklamada, böyle bir saldırının savaş suçu teşkil edebileceği vurgulandı.

Açıklamada, soruşturmanın Cherri ve FIDH'nin yaklaşık 6 ay önce yaptığı şikayet üzerine açıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen FIDH Adli Eylem Grubu Koordinatörü ve avukat Clemence Bectarte, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da işlediği suçlarla ilgili ilk kez bir adli soruşturma açıldığını ifade etti.

Bectarte, bu soruşturmayla 26 Kasım 2024'teki saldırıya tüm yönleriyle açıklık getirilmesini umduklarını kaydederek, yaptıkları şikayette söz konusu saldırıyı savaş suçu olarak tanımladıklarını belirtti.

Cherri de soruşturmanın açılmasının hayatını kaybedenler için adaletin sağlanması ve cezasızlıkla mücadele etmek için yeni bir adım teşkil ettiğini belirterek, bu saldırı için talimat verenlerin ve onu düzenleyenlerin eylemlerinin hesabını vermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ulusal basındaki haberlere göre 2 Fransız sorgu hakimi, söz konusu soruşturma kapsamında İsrail ordusunun Lübnan'da işlediği iddia edilen savaş suçlarını soruşturuyor.

Kaynak: AA
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç

Arda ve Emre karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı'da yeni alana taşındı

AK Parti kaynakları doğruladı! İşte Öcalan'ın yeni alana geçme nedeni
Kürsüde şehit fotoğraflarını gösterdi! Dervişoğlu'ndan İmralı çıkışı

Fotoğrafları kürsüde göstererek seslendi! Dervişoğlu'ndan olay tepki
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Şebnem Ferah konserinde 'abla' diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...

Ünlü rockçıya "abla" diye seslendiler! Bakın yanıtı ne oldu?
Derbiyi hastanede izleyen Fenerbahçeli kalp krizi geçirdi! Böbrek nakli ertelendi

Böbrek nakline 2 gün kala derbiyi izledi, her şey alt üst oldu
Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldığı sırada yaşadıklarını anlattı: Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu

Şevket Çoruh Dubai'deki dehşeti anlattı: Füzeler...
ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov'a tepki gösterdi

Trump seçim gecesi ağzını bozdu: Beni asıl rahatsız eden...