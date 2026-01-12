Adana'da parfüm çalmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 zanlı yakalandı
Adana Yüreğir'de bir marketten parfüm çaldıkları tespit edilen iki zanlı, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. Zanlıların üstünde çalıntı parfümler bulundu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir marketten parfüm çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı gözaltına alındı.
Levent Mahallesi'ndeki iş yerinin sahibi A.Ş. raftaki 2 parfümün çalındığını fark etti.
İhbar üzerine çalışma başlatan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamerası kaydındaki inceleme sonucu 2 şüphelinin kimliğini belirledi.
Zanlılar İ.T. ve S.U, iş yerinin yakınındaki caddede yürüdükleri sırada polis ekiplerince yakalandı.
Üst aramalarında çalıntı parfümler bulunan 2 zanlı, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.