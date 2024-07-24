Para Üstü Tartışmasında Veteriner Hekim Darbedildi, Şüpheliler Tutuklandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, para üstü tartışmasında Veteriner Hekim Ali Özen'i darbedip serbest bırakılan Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez, dün gece yeniden gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Temmuz öğle saatlerinde ilçeye bağlı Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Kliniğe gelerek mama alan müşteri Can Sönmez, kasada bozuk para olmadığı için ücretin 45 TL'lik kısmını İBAN üzerinden ödemek istedi. Veteriner Hekim Ali Özen'in fiş kesebilmek için dekont görmek istemesi üzerine müşteri ile arasında tartışma çıktı. Dükkandan bağırarak ayrılan Can Sönmez, yaklaşık 1 saat sonra yanında Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez ile birlikte geri döndü. Şüpheliler, Özen'e dükkanın dışına çıkması için bağırdı. Özen çıkmayınca şüpheliler, ona saldırıp darbederken, o anlar da kameraya yansıdı.

Polis tarafından 22 Temmuz'da gözaltına alınan Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edilmesi üzerine dün akşam saatlerinde tekrar gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.