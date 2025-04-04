Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

Elektriğe zam! Gece yarısından itibaren geçerli
İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm

Eski şoför itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı

Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

CHP Kurultayı'nda Özgür Özel'e sürpriz rakip!

Papua Yeni Gine'de 7.2 Büyüklüğünde Deprem, Tsunami Uyarısı Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papua Yeni Gine'nin Kimbe kentinin 174 km güneydoğusunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami uyarısı yayımladı.

(ANKARA) - Papua Yeni Gine'nin Kimbe kentinin 174 km güneydoğunda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami uyarısı yayımladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Papua Yeni Gine'de Batı Yeni Britanya Eyaleti, Talasea Bölgesi, Kimbe yakınlarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem'in 5 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah erken saatlerde, yerel saatle 06: 04'te,(TSİ 20: 04: 41'de)  33 km'lik orta derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami uyarısı yayımladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.