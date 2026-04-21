Evanjelist Luther Kilisesi Papazı'ndan Gazze ve Lübnan'daki yıkımlara karşı "öfke duyulması" çağrısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther Isaac, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasına işaret ederek "gerçek öfkenin İsa heykelinin parçalanmasına değil, Gazze ve Lübnan'daki yıkımlara karşı duyulması gerektiğini" belirtti.

Isaac, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Öfke - her ne kadar bu kabul edilemez olsa da- İsa heykelinin tahrip edilmesi yüzünden olmamalı." ifadelerini kullandı.

Papaz Isaac, "Gerçek öfke, sivillerin hedef alınmasına, insan onuruna yapılan saldırılara, Gazze ve Lübnan'daki yıkıma karşı duyulmalı. Savaş kötüdür. Hesap sorulmasına ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, 19 Nisan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmezken söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

İsrail ordusu, fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirdi; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçlunun en sert şekilde disiplin cezasına çarptırılacağını söylemişti.