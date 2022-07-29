Papa Franciscus, Kanada'da Notre Dame Katedrali'nde ayine katıldı

Kiliselerde istismar edilen yerlilerle uzlaşmak için Kanada'da bulunan Papa Franciscus, Quebec'te Notre Dame Katedrali'nde düzenlenen ayinde piskoposlar, rahipler ve pastoral işçilerle dua etti. Katedralden ayrılması esnasında dışarıda toplanan kalabalık, Papa Franciscus'a yoğun ilgi gösterdi.

Papa Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile marttaki görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.