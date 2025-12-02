Haberler

Papa 14'üncü Leo, Lübnan Ziyaretini Tamamladı

Güncelleme:
Papa 14'üncü Leo, Lübnan'daki son gününde sessiz bir dua töreni ve büyük katılımlı bir ayin gerçekleştirdi. Beyrut Uluslararası Havalimanı'ndan uğurlanan Papa, Lübnan halkına adalet, umut ve barış mesajları ile veda etti.

( ANKARA) - Papa 14'üncü Leo, Beyrut'ta geçirdiği üç günün ardından Lübnan'dan ayrıldı. Günün son programı olan sessiz açık hava ayinini tamamladıktan sonra Beyrut Uluslararası Havalimanı'na geçen Papa'yı uğurlamak için devlet protokolü ve din adamları hazır bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve eşi, Meclis Başkanı Nebih Berri ve eşi, Başbakan Nevaf Selam ve eşi ile çok sayıda Hristiyan din adamı Papa'yı uğurlamak üzere Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Papa, kendisini uğurlamak üzere toplanan kalabalığın arasından A320neo tipi uçağına yürürken sık sık durdu, Lübnanlı siyasetçiler ve din adamlarıyla tokalaştı. Ardından merdivenlerden uçağın kapısına kadar çıktı ve sonra geriye dönüp kalabalığa gülümseyerek iki kez el salladı ve teşekkür etti. Papa, bu sırada kendisini uğurlamaya gelenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Papa'nın beraberindeki heyet de uçağa bindikten sonra, kapılar kapandı ve kısa bir hazırlığın ardından uçak pistte ilerlemeye başladı. Papa 14'üncü Leo'yu taşıyan ITA Airways'a ait uçağın 16.10'da Roma Fiumicino Havalimanı'na varması bekleniyor.

Papa, Lübnan'daki son gününün son durağı olarak Beyrut Limanı patlamasının yaşandığı bölgede sessiz bir dua törenine katıldı ve 2020'de hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Beyrut sahilinde büyük katılımlı bir ayine başkanlık eden Papa, Lübnan toplumuna "adalet, umut ve barış" mesajları vererek ziyaretini tamamladı.

