Haberler

Papa 14'üncü Leo, İznik'te Ekümenik Dua Törenine Katılacak

Papa 14'üncü Leo, İznik'te Ekümenik Dua Törenine Katılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, 1700 yıl sonra Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı İznik'te ekümenik dua törenine katılacak. Tarihi ziyarete hazırlıklar tamamlandı, 1000'e yakın basın mensubu ziyareti takip edecek.

KATOLİK dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılında İznik'e gelerek ayine katılacak. Tarihi ziyarete saatler kala, dünyanın gözünün çevrildiği Bursa'nın İznik ilçesinde hazırlıklar tamamlandı, Papa'nın gelişi bekleniyor.

Hıristiyanlık tarihinde dönüm noktası kabul edilen Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru Birinci Konstantin'in çağrısıyla milattan sonra 325 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde toplandı. Konsil, Hıristiyan dünyasının ilk ekümenik toplantısı olarak kayda geçti. Konsil'in en önemli sonuçlarından biri, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul eden İznik İnanç Bildirgesi'nin oluşturulmasıydı. Ayrıca Paskalyanın kutlanma tarihi de burada belirlendi. Hıristiyan inanç esaslarını belirleyen İznik İnanç Bildirgesi, tüm kiliseler tarafından kabul edildi. Kilise yönetimine ilişkin ilk kanonların, hukuk kurallarının kabul edildiği bildirge, Hıristiyanların temel inanç maddelerini ortak bir dille ortaya koyduğu için bir 'iman ikrarı' olarak 1700 yıldır kabul görüyor.

1700 YIL SONRA ANTİK BAZİLİKA'DA EKÜMENİK DUA

Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'in yüzlercesinin toplatılarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimleri ile 4 taneye düşürüldüğü ve diğerlerinin yakıldığı Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı değerlendirilen ve 2014 yılında ortaya çıkan, 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmalarının hala sürdüğü Aziz Neophytos Bazilikası, bugün tarihi bir ziyarete ev sahipliği yapacak. İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Bazilika'nın kazı alanı yakınında düzenlenecek ekümenik dua törenine katılacak.

1000'E YAKIN BASIN MENSUBU TAKİP EDECEK

Papa 14'üncü Leo'nun gelmesine sayılı saatler kala, İznik'te günlerdir süren hazırlıklar tamamlanırken, yerli ve yabancı basın mensupları da tarihi ziyareti görüntülemek üzere Aziz Neophytos Bazilikası etrafındaki yerlerini aldı. Papa'nın ziyaretini 1000'e yakın gazeteci takip edecek. İlçede güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulurken, 2 bin 500 polis ziyaret için görevlendirildi. Önlemler sadece karada değil, Sahil Güvenlik ekipleri de botlarla İznik Gölü'nde devriye atıyor.

AYİNİN ARDINDAN İSTANBUL'A DÖNECEK

İstanbul'dan helikopterle İznik'e gelecek olan Papa 14'üncü Leo, Bazilika'daki ayinin ardından İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Müzesi'nde kendisine takdim edilecek hediyeleri kabul edecek ve yeniden İstanbul'a dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.