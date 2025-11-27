Haberler

Papa 14'üncü Leo, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Papa 14’üncü Leo, Türkiye temaslarının ilk durağı olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Papa Leo, Anıtkabir ziyaretini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitti.

Papa 14'üncü Leo, Türkiye temaslarının ilk durağı olarak Anıtkabir'de, beraberindeki heyetle, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye ilerledi.

Heyetin önünde, üzerinde Papa'nın isminin yazılı olduğu çelengi taşıyan Türk askerleri bulunurken, ziyaret sırasında düzenlenen tören Anıtkabir protokolüne uygun şekilde gerçekleştirildi. Papa'ya, Türkiye tarafında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Papa Leo, Atatürk'ün mozolesine çelengi bıraktıktan sonra protokol gereği birkaç adım geri çekilerek durdu ve kısa bir süre saygı duruşunda bulundu. Ardından mozolenin sağ tarafında bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ne geçerek ziyaretine ilişkin "Türkiye'yi ziyaret edebilmiş olduğum için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve halkına bolca barış ve refah diliyorum" notunu deftere yazdı.

Programının bir sonraki durağı olan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yola çıkan Papa'nın burada Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve Türkiye-Vatikan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
