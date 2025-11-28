Papa 14. Leo Türkiye Ziyareti kapsamında Hıristiyan Din Adamlarıyla Buluşacak

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.

Toplantı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatıldı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu bu toplantıyı takip ediyor. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı toplantının saat 09.30 da başlaması bekleniyor.