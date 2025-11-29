Haberler

Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti İstanbul'da Devam Ediyor

Güncelleme:
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul'da Sultanahmet Camisi ve Mor Efrem Kilisesi'ni ziyaret etti. Son olarak Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Papa'nın etkinliği, Türkiye tarihinde kilise dışında düzenlenen ilk ayin olma özelliği taşıyor.

(ANKARA) - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye'deki temaslarına üçüncü gününde İstanbul'da devam ediyor. Papa Leo, Sultanahmet Camisi ve Mor Efrem Kilisesi'ni ziyaretinin ardından bugünkü programının üçüncü durağı, Fener Rum Patrikhanesine geldi.

Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde, İstanbul'da temaslarını sürdüren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'nin ardından, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ne gitti.

Papa'nın, Hristiyan aleminin küçük topluluklarından Süryanilere yönelik bu ziyareti, seyahat boyunca verdiği birlik mesajının bir parçası oalrak görülüyor. Papa, Mor Efrem Kilisesi'nden, Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti.

Patrikhane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa 14. Leo'nun giriş yaptığı sırada çan sesleri yükseldi. Papa'nın burada düzenlenen ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile eşlik ettiği görüldü.

Papa 14'üncü Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayinin ardından, İstanbul'daki Volkswagen Arena'da binlerce kişinin katılımıyla bir ayin yönetecek. Etkinlik, Türkiye tarihinde kilise dışında düzenlenen ilk ayin olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
