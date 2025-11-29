Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti

( İSTANBUL ) - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo ve beraberindeki heyet, ziyaretin üçüncü gününde, Sultanahmet Camisi'nin ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne geçti.

Papa ve beraberindeki heyete, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İznik'te dün yapılan tarihi ayine katılmak için Suriye'nin başkenti Şam'dan Türkiye'ye gelen Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem de eşlik etti.

Süryani cemaati ile bir araya gelen Papa'nın kiliseye girişinin ardından Süryanice, Arapça ve İbranice bölümler içeren ilahiler seslendirdi. Papa Leo ve beraberindekiler, ilahilerin ardından toplantıya geçti. Basın mensupları dışarı çıkarıldı, Kilise'nin bazı bölümler güvenlikler tarafından kapatıldı.

Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de sıfırdan inşa edilen ilk kilise olma özelliği taşıyor. Yeşilköy'de yapımına 2019'da başlanan Kilise'nin resmi açılışı 2023'te gerçekleştirildi.