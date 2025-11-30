Papa 14. Leo, Lübnan'da Barış Mesajı Verdi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan ziyareti kapsamında başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam ile bir araya gelerek, "barış" mesajı verdi.

Türkiye ziyaretini tamamlayarak Lübnan'a harekete eden Papa 14. Leo, Beyrut Havalimanı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Papa, saraya giden yol güzergahında bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, sarayda Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum temsilcileri ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avn, Papa'yı, "yüz ölçümü küçük ancak misyonu büyük bu ülkeye, hoş geldiniz" sözleriyle karşıladı.

Avn, Lübnan'ın korunmasının "insani bir görev" olduğunu belirterek, "Lübnan'da Hristiyanlık ortadan kalkarsa, ülkenin dengesi ve adaleti çöker, Müslümanlık ortadan kalkarsa, ülkenin dengesi bozulur ve ılımlılık kaybolur." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın işlevini yitirmesi ya da kimliğinin değişmesi halinde, bölgede ve dünyada aşırılık ve şiddet olaylarına karşı uyardı.

Avn, Lübnan'ın bölgedeki, hatta dünyadaki farklı inanç mensuplarının birlikte buluşabileceği yegane ortak alan olmaya devam ettiğini ifade etti.

Papa 14. Leo'dan barış mesajı

Vatikan Devlet Başkanı 14. Leo ise konuşmasında, "Sizlerle buluşmak ve barışın 'bir kelimden fazla olduğu' bu toprakları ziyaret etmek benim için büyük bir sevinçtir." dedi.

Papa, "(Lübnanlı yetkililere) Sizlere, bu ziyaretin temel ilham kaynağı olarak seçilen İsa'nın sözlerini hatırlatmak istiyorum: Ne mutlu barışı sağlayanlara." ifadelerini kullandı.

Barışın inşasının sabır gerektirdiğini dile getiren Papa, "Sizler çeşitli topluluklardan oluşan bir ülkesiniz ancak sizi birleştiren ortak bir dil var: Umut dili. Bu dil size her zaman yeniden başlayabilme gücü verdi." diye konuştu.

Büyük kararların çoğu zaman çok az sayıda kişi tarafından alındığına işaret eden Papa, salondaki konuklara hitabında, şunları kaydetti:

"Sizler, ölümcül bir ekonominin yol açtığı ağır sonuçlardan, küresel istikrarsızlığın Doğu'da bıraktığı yıkıcı etkilerden, aşırılık ve kimlik çatışmalarından, savaş ve gerilimlerden çok çektiniz. Ancak tüm bunlara rağmen, hep yeniden başlamayı istediniz ve bunu başardınız."

Papa, kişisel ve toplumsal düzeyde yaşanan yaraların tamamen iyileşmesinin uzun yıllar ve hatta bazen nesiller gerektirdiğini ifade etti.