Papa 14. Leo, İstanbul'da Hıristiyanlar Arasında Birlik Mesajı Verdi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dua etkinliğinde Hıristiyanlar arasında birlik çağrısı yaptı. Patrik Bartholomeos ile ortak bildirinin imzalanmasının ardından, Papa'nın Türkiye ziyareti barış ve uzlaşma mesajlarıyla dolu geçti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi içinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde dua etkinliğinde hitapta bulunarak Hıristiyanlar arasında birlik mesajı verdi.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da temaslarda bulunan Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı "Şükür Duası" etkinliğinde konuşma yaptı.

Papa, Bursa'nın İznik ilçesinde katıldığı Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü etkinliğinde yaşadıkları anların "Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanması arayışında" kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.

Patrik Bartholomeos'a teşekkür eden Papa, "(Hristiyanların) Herkesin birliği için" dilekte bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da Papa 14. Leo'ya ilk yurt dışı ziyaretini İznik ve İstanbul'a yaptığı için teşekkür ederek dünyaya barış ve uzlaşma getirmek için birlikte çalışma taahhüdünün yenilendiğini belirtti.

"Şükür Duası"nın ardından Papa 14. Leo ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ortak bildiri imzaladı.

İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen ayinde Hristiyan topluluklar ve davetlilere hitapta bulunacak olan Papa 14. Leo, yarın Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki dua ziyareti ve Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından, Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katılacak.

Türkiye'deki programının ardından Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
