Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi

Papa 14.Leo Türkiye programı kapsamında Bursa İznik'te ayin yönetti. Ayinin ardından helikopterle tekrar İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.