Papa, sivillerin savaşların etkilerinden korunmasının "ahlaki yükümlülük" olduğunu söyledi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, sivillerin, savaşların korkunç etkilerinden korunmasının ahlaki bir yükümlülük olduğunu belirtti.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından Ukrayna, Lübnan ve Sudan'daki çatışmalara dair mesajlar verdi.

"Uluslararası toplumun, Ukrayna'daki savaşın dramına yönelik dikkati azalmamalıdır." diyen Papa, Ukrayna halkı için dua ettiğini dile getirdi.

İsrail saldırısı altındaki Lübnan'a da değinen Papa 14. Leo, acı ve korku dolu günlerden geçen Lübnan halkına her zamankinden daha yakın olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her insanın vicdanına kazınmış ve uluslararası hukukta tanınan insanlık ilkesi, sivil halkı savaşın korkunç etkilerinden koruma yönünde ahlaki bir yükümlülük içerir. Çatışan taraflara ateşkes ilan etmeleri ve acilen barışçıl bir çözüm aramaları çağrısında bulunuyorum."

Gelecek çarşamba (15 Nisan) günü, Sudan'da çatışmaların başlamasının 3. yılının dolacağını anımsatan Papa, bu insanlık dışı dramın masum kurbanı olan Sudan halkının çok acı çektiğini söyledi.

Papa 14. Leo, "Çatışan taraflara içten çağrımı yineliyorum: Silahlarınızı susturun ve bu kardeş kavgası niteliğindeki savaşı en kısa sürede sona erdirmek için ön koşulsuz, samimi bir diyaloğa başlayın." diye konuştu.