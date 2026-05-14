Papa 14. Leo, "yeni teknolojilerin savaşlarla bağlantısı" konusunda uyardı Açıklaması

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ukrayna, Gazze, Filistin, Lübnan ve İran'da yaşananların, savaşlar ile yeni teknolojiler arasındaki bağın insanlık dışı yok oluş sarmalına dönüştüğünü gözler önüne serdiğini söyledi.

İtalya'nın köklü yüksek eğitim kurumlarından Roma Sapienza Üniversitesine ziyarette bulunan Papa, akademisyenlere ve öğrencilere hitap etti.

Papa 14. Leo, çarpıtılmış sistemlerin ve baskıların gençlerin acı çekmesine yol açtığını belirterek, insanların sayılardan, rekabetten ve algoritmalardan ibaret olmadığını vurguladı.

Önceki papaların birçok kez "Bir daha asla savaş olmasın" çağrısında bulunduklarını hatırlatan Papa 14. Leo, "Son bir yılda dünyadaki ve özellikle Avrupa'daki askeri harcamalarda çok büyük artış oldu. Gerilimleri ve güvensizliği artıran, eğitim ve sağlığa yapılan yatırımları azaltan, diplomasiye güveni boşa çıkaran ve ortak iyiliği umursamayan elitleri zenginleştiren bir silahlanma, 'savunma' olarak anılmamalıdır." dedi.

Papa, yapay zeka ve yeni teknolojilerin savaşlarla bağlantısına dikkati çekerek, "Askeri ve sivil alanda yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması, dikkatle izlenmelidir ki insanların kararlarında sorumluluğu ortadan kaldırmamalı ve çatışmaların trajedisini daha da ağırlaştırmamalıdır. Ukrayna'da, Gazze ve Filistin topraklarında, Lübnan'da ve İran'da yaşananlar, savaş ile yeni teknolojiler arasındaki bağın insanlık dışı bir yok oluş sarmalına dönüştüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Papa 14. Leo, silahsızlanma ve barış çağrılarını yineledi

Gençlere yılgınlığa teslim olmamaları tavsiyesinde bulunan Papa, "Adaleti koruyun. Benimle ve birçok kardeşinizle birlikte gerçek barışın emekçileri olun. Silahsız ve silahsızlandırıcı bir barışın, halklar arasında uyum ve dünyanın korunması için çalışın." ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, seleflerinden Papa Franciscus'un iklim değişikliğinde "rahatsız edici bir ısınmaya tanık olduğunu" söylemesinin üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmesine ve bazı çabalara rağmen bu hususta bir iyileşme görünmediğini de dile getirdi.

Papa, ayrıca Katolik Kilisesi'nin Roma Piskoposluğu ile Sapienza Üniversitesinin, Gazze'den getirilecek üniversite öğrencilerinin burada eğitim görmesine ilişkin anlaşma imzalamasını takdirle karşıladığını söyledi.

Diğer taraftan, Papa 14. Leo'nun seleflerinden Papa 16. Benediktus'un 2008 yılında Sapienza Üniversitesine yapmayı planladığı ziyaret, akademisyen ve öğrencilerin o dönemki protestoları sebebiyle güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.