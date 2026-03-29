Papa'dan "barış ve silahların bırakılması" çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Palmiye Pazarı'nda yaptığı konuşmada, Hazreti İsa'nın barıştan yana olduğunu belirterek, savaşların meşrulaştırılmaması gerektiğini vurguladı ve silahların bırakılması için çağrıda bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, "Palmiye Pazarı" gününde, Hazreti İsa'nın savaşların meşrulaştırılması için kullanılmaması gerektiğini ifade ederek, "barış ve silahların bırakılması" çağrısı yaptı.

Hristiyan inancına göre, Hz. İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve halkın yollara çıkıp kendisini palmiye yapraklarını sallayarak karşılamasının anıldığı "Palmiye Pazarı" günü, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen ayinle kutlandı.

Ayini yöneten Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, isim vermeden dünyada devam eden savaş ve çatışmalara değindi.

Papa, Hz. İsa'nın barıştan yana olduğunu ve savaşları reddettiğini belirterek, "Kimse onu savaşı meşrulaştırmak için kullanamaz. Savaş açanların dualarını dinlemez, aksine onları reddeder ve şöyle söyler, 'Ne kadar çok dua etseniz de dinlemem, elleriniz kanla dolu.'" ifadelerini kullandı.

Palmiye Pazarı ayininin akabinde geleneksel pazar duası ve konuşmasını da yapan Papa, Paskalya Yortusu'nu da kutlayacakları haftanın geldiğine dikkati çekerek, "Kutsal Hafta'nın başında, Orta Doğu'daki Hristiyanlara dua ile her zamankinden daha yakınız. Onlar, korkunç bir çatışmanın sonuçlarını yaşıyor ve pek çok durumda bu kutsal günlerin ayinlerini tam anlamıyla yaşayabilme imkanından yoksun kalıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Papa, barışa giden yolların açılması için dua ettiklerini belirtirken, "silahların bırakılması" çağrısı yaptı.

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknede 22 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Papa, "Denizde hayatını kaybeden tüm göçmenler için, özellikle de son günlerde Girit Adası açıklarında yaşamını yitirenler için dua edelim." dedi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
