Papa 14. Leo, hava saldırılarına karşı çıktı Açıklaması

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, uçakların savaş değil, barış aracı olması gerektiğini belirterek, hava bombardımanlarının sonsuza dek yasaklanmış olması gerektiğini söyledi.

Papa, İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA personelini Vatikan'da kabulünde bir konuşma yaptı.

Papa 14 Leo, uçakların savaş alanlarında sıklıkla yıkım ve korku salmak amacıyla kullanıldığını belirterek, "Uçaklar her zaman barış taşıyıcısı olmalı, savaş değil. Hiç kimse gökyüzünden ölüm ve yıkım tehditlerinin gelebileceğinden korkmamalı." dedi.

Geçmişte yaşanan büyük dünya savaşları ile ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara isim vermeden atıf yapan Papa 14. Leo, "20. yüzyılın trajik deneyimlerinden sonra, hava bombardımanlarının sonsuza dek yasaklanmış olması gerekirdi. Oysa bildiğimiz gibi halen devam ediyorlar ve aslında olumlu olan teknolojik gelişmeler, savaşın hizmetine sunuluyor. Bu ilerleme değil, gerilemedir." diye konuştu.

Papa, dünkü pazar duası sırasında da savaşların yol açtığı ölüm ve acının tüm insanlık için "skandal" olduğunu belirtmiş ve düşmanlıkların sona erdirilip, diyalog yapılması çağrısı yapmıştı.