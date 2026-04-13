Papa 14. Leo'dan Afrika turu kapsamında Cezayir'e "tarihi" ziyaret

Papa'nın Afrika turunda, tarihinde ilk kez ziyaret edilen Cezayir'in yanı sıra Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ne gitmesi bekleniyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo Afrika turu kapsamında, Cezayir'e geldi.

Papa'nın Cezayir'de 2 gün sürecek ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesi planlanıyor.

Vatikan'ın yayın organı Vatican News internet sitesine göre, tarihte " Cezayir'i ziyaret eden ilk Papa" olan 14. Leo'nun, Cezayir Ulu Camisini ziyaret ederek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Cezayir'in Fransa'ya karşı verdiği Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) için yapılan Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek Papa'nın, Notre Dame D'Afrique Katedrali'ni de ziyareti öngörülüyor.

Papa'nın daha sonra Annaba kentine geçerek, kendisinin de mensubu olduğu Katolik Augustinus tarikatına adını veren Cezayir doğumlu Hristiyan Aziz Augustinus'un yaşadığı yerleri ziyaret etmesi planlanıyor.

Papa 14. Leo'nun 10 günlük Afrika turu, Cezayir'in yanı sıra Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ni kapsıyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
