Papa 14. Leo, Arjantin'de ekonomik belirsizlik ve tasarruf tedbirlerine dikkat çekti

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Uruguay'ın ardından ziyaret ettiği Arjantin'de yaptığı konuşmada ekonomik belirsizliklere ve sıkı tasarruf tedbirlerine dikkati çekti.

Papa, başkent Buenos Aires'teki Palacio Libertad'da (Özgürlük Sarayı), Devlet Başkanı Javier Milei ve hükümet yetkililerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomi politikalarında insan onuru ve sosyal adaletin önceliklendirilmesi çağrısında bulundu.

Arjantin'deki ekonomik belirsizliklere ve sıkı tasarruf tedbirlerine değinen Papa, "Ekonomi insanın hizmetinde olmalıdır, insan ekonominin hizmetinde değil. Özellikle belirsizliğin yükünü taşıyan aileleri, iş arayanları, yıllarca toplumu inşa etmeye katkıda bulunmuş yaşlıları ve çalışıyor olmalarına rağmen evlerinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlananları düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, Arjantin'in doğal potansiyeline işaret ederek, " Arjantin, Tanrı tarafından olağanüstü bir doğal zenginlikle kutsanmıştır. Tarım arazileri, su rezervleri, enerji kaynakları, madenleri ve ekosistem çeşitliliği ülkeye geniş kalkınma fırsatları sunmaktadır." dedi.

Papa daha sonra Devlet Başkanı Milei ile Palacio Libertad'da baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Arjantin ziyaretinin ilk gününde başkent Buenos Aires'teki Plaza San Martin'de düzenlenen anma törenine katıldı.

Papa, Güney Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin öncü isimlerinden ve Arjantin'in ulusal kahramanlarından General Jose de San Martin'in anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İbadet Bakanı Pablo Quirno'nun eşlik ettiği Papa, törenin ardından meydan çevresinde toplanan vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA