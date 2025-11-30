Haberler

Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin Babası ile Görüştü

Papa 14. Leo, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nde görüştü. Andrea Minguzzi, Papa'dan oğlunun hatırasının barışa ilham vermesi ve aileleri için dua etmesini istedi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü.

Papa 14. Leo, Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nde Andrea Minguzzi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Andrea Minguzzi, bugün Papa ile bir araya gelme onurunu yaşadığını, kendisinden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesi için kutsama istediğini söyledi.

Ahmet Minguzzi'nin hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu belirten baba Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.

Papa 14. Leo'ya, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da "kardeşliğin meleği" olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini kaydeden Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel



