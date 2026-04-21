Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika turu kapsamında Ekvator Ginesi'ne ulaştı

Papa 14. Leo, Afrika turunun son durağı olan Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya ulaştı. Havalimanında Cumhurbaşkanı ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika turunun son durağı olan Ekvator Ginesi'ne vardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Papa 14. Leo, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'daki Saint Isabel Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Havalimanında düzenlenen karşılama törenine, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, üst düzey hükümet yetkilileri ve Katolik Kilisesi temsilcileri katıldı.

Ekvator Ginesi programı kapsamında Papa 14. Leo'nun, Cumhurbaşkanı Mbasogo'ya nezaket ziyaretinde bulunması, bazı kiliseleri ve yetimhaneleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Afrika turu kapsamında, Cezayir, Kamerun ve Angola'yı ziyaret eden Papa'nın turu 23 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
