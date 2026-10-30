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Papa 14. Leo, ABD Kongre ara seçimleri için oyunu postayla Chicago'ya gönderdi

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Vatikan Basın Ofisi, ABD vatandaşı olan Papa 14. Leo'nun 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için posta yoluyla oy kullandığını bildirdi. Papa'nın oy pusulasını Chicago'ya gönderdiği ve demokratik süreçlere katılma hakkına inandığını ifade ettiği belirtildi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, vatandaşı olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için posta yoluyla oyunu kullandığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun aslen ABD'li olduğu ve uzun yıllar görev yaptığı Peru'da da vatandaşlığı bulunduğu hatırlatılarak, bir ABD vatandaşı olarak ülkesindeki ara seçimler için oy kullandığı belirtildi.

Açıklamada, "Papa, oy kullanma hakkına sahip olduğu dönemlerde, ABD vatandaşı olarak bu hakkını kullandı. Papa, vatandaşların demokratik süreçlere katılma hakkına ve görevine inandığını ifade etti. Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın, uzun süredir devam eden bu sivil katılım geleneği doğrultusunda posta yoluyla oy pusulasını Chicago'ya gönderdiğini teyit eder." ifadelerine yer verildi.

Papa'nın Peru'da ikamet ettiği yıllar boyunca da oy kullanma hakkına bulunduğu dönemlerde bu hakkını kullandığı kaydedildi.

Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa seçilen dönemin kardinali ABD'li Robert Francis Prevost, "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

Kaynak: AA
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