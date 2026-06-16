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Papa: "(ABD-İran mutabakatı) Bunun gerçekten savaşa son verecek bir çözüm olmasını diliyorum"

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD-İran arasında imzalanması beklenen mutabakatın savaşı sonlandırmasını dilediğini belirtti. Ayrıca nükleer silahsızlanma ve göç politikalarına dair görüşlerini paylaştı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD- İran mutabakatının gerçekten savaşa son verecek bir çözüm olmasını dilediğini söyledi.

Haftalık dinlenmesi için salı günlerini Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo kasabasındaki ikametgahında geçiren Papa, buradan çıkışında gazetecilere, uluslararası meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Papa 14. Leo, ABD ve İran arasında varılan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen mutabakat için, "Tanrı'ya şükür ki, en azından cuma günü resmen imzalanması beklenen bir mutabakat zaptı var. Halen çözülmesi gereken çeşitli noktalar bulunduğu söyleniyor, ancak bunları savaş yoluyla değil, diyalog ve müzakere yoluyla çözmek her zaman daha iyidir. Bu nedenle bunun, gerçekten savaşa son verecek bir çözüm olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Nükleer silahsızlanmanın önemini de vurgulayan Papa, "Nükleer silahların ortadan kaldırılması gerekir. Evet, tüm halkların iyiliğini aramalı, bu dönemde ortaya çıkan ekonomik ve sosyal sorunların nasıl çözülebileceğini araştırmalıyız." dedi.

Papa 14. Leo ayrıca Avrupa'da son dönemde aşırı sağcı çevrelerde yaygınlaşan yeniden göç anlamındaki "Remigration" akımına yönelik bir soruya da "Bir göçmen için sadece 'onu geri gönderelim' demek, sanki biz bu sorunun sorumluluğundan ellerimizi yıkıyormuşuz gibi. Bunun Hristiyan yaklaşımı olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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