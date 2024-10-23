Üye Girişi
Haberler

Pansiyon nöbetinde kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Pansiyon nöbetinde kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde pansiyon nöbeti sırasında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti.

Giresun'un İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ertuğrul Yel'in dün akşam pansiyon nöbeti görevi esnasında rahatsızlandığı belirtildi. Yel'in kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, "Kalp krizi geçirdiği anlaşılan öğretmenimize ilk müdahale belletmen odasında yapılmış, getirildiği Espiye Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Eğitim camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Pansiyon nöbetinde kalp krizi geçiren öğretmen öldü

GENÇ ÖĞRETMEN İKİ YILLIK EVLİYDİ

Açıklamada, 32 yaşında iki yıllık evli olan öğretmenin naaşının Giresun merkez Sel Değirmeni Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi. Ertuğrul Yel'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Kalp Krizi giresun Güncel Espiye

Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi? Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 23 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TRT CANLI İZLEME LİNKİ | Galatasaray'ın maçı TRT'de mi? TRT kesintisiz, HD izleme linki var mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.