Pandemi Sürecinde Gaziantep'te Mahsur Kalan Çini Sanatçısı, Sanat Galerisi Açtı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal, düğün konsepti için geldiği Gaziantep'te pandemi nedeniyle mahsur kaldıktan sonra kentte kalmaya karar vererek bir sanat galerisi açtı ve birçok kişiye çini sanatını öğretti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal, düğün konsepti hazırlamak için geldiği Gaziantep'te pandemi nedeniyle seyahat yasağı kararı alınınca mahsur kaldı. Bu süreçte tarihi dokusundan etkilediği kentte yaşamaya karar veren Baykal, sanat galerisi açıp 5 yılda yüzlerce kişiye çini sanatını öğretti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal, 2020 yılında, düğün konsepti hazırlamak için Gaziantep'e geldi. Bir süre sonra koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma ve seyahat yasağı kararı alınınca Baykal, yaşadığı Bursa'ya dönemedi. Bu süreçte kentin tarihi dokusunu araştıran Hatice Şehnaz Baykal, kentte yaşama kararı aldı. Baykal, önce bir atölye açtı, bir süre sonra burayı çini üretim galerisine dönüştürdü. Kendi adını taşıyan sanat galerisinde kursiyerlere de eğitim veren Hatice Şehnaz Baykal, burada yüzlerce kişiye çini sanatını öğretti. Baykal ve kursiyerleri, kendilerine hazır halde gelen ürünlerin dekorlama ve desen çalışmalarını yaptıktan sonra boyama ve sırlama işlemlerini gerçekleştiriyor. Desenleri özgün çalışmalarla çizildikten sonra eserler, 915 derecelik fırınlarda 36 saat bekletildikten sonra kullanıma hazır hale getiriliyor.

'HOBİM AŞKA DÖNÜŞTÜ'

Hatice Şehnaz Baykal, sayısız eserlere imza attığını ifade ederek, "Aslında moda tasarım okudum. Çini sanatı benim için hobiydi. Keyifle yaptığım bir sanattı. 20 yıla yakın emek verdim. Hobi ile başladı ama benim için aşka dönüştü. Bu sanata gönül verdim ve eğitimler aldım. Sonunda da Kültür Bakanlığı sanatçısı oldum. O zamandan beri kültür elçiliği yapıyorum. Sadece Gaziantep değil, birçok şehirde çok sayıda öğrenci yetiştirdim, sergiler açtım. Devlet adamlarına hizmet sundumö dedi.

'BU ŞEHİR, HAYAL GÜCÜMÜ ÇOK GELİŞTİRDİ'

Kentin tarihi dokusunu araştırıp, sanatını burada sürdürme kararı aldığını söyleyen Baykal, "Pandemiden önce Gaziantep'e bir iş için geldim. Yapacağım iş 6 ay, en fazla 1 yıl sürecek ve geri dönecektim. Bir düğün konsepti hazırlamak için gelmiştim. Pandemi öncesinde geldim. O sırada pandemi baş gösterdi ve şehir giriş çıkışları yasaklandı. Ben Gaziantep'te kaldım. Tarihi yerlerini tanıdım bu şehrin. Çok fazla desenler aldım. Hayal gücümü çok geliştirdi bu şehir. 1 hafta, 10 gün gezdikten sonra Gaziantep'te kalmaya karar verdim. Bursa'ya dönmekten vazgeçtim" diye konuştu.

'ÇİNGENE KIZI'NI ÇİNİ SANATINA YANSITMAK İSTİYORUM'

Gaziantep'te daha yapacak çok işinin olduğunu belirten Hatice Şehnaz Baykal, "Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu şehir, Gaziantep. Bu beni aşırı etkiledi. Bu şehirde kalma gerekçelerimden en büyüğü bu oldu aslında. 'Çingene Kızı'nı çini sanatına yansıtmak istiyorum ve yapacağım. Bana, işimi bitirdik sonra 1 hafta sonra dönersin dediler ama 5 yıldır buradayım. Önce bir atölye açtım ardından burayı galeriye dönüştürdüm. Şu anda da 45 kursiyerim var ve her gün ortalama 6 saat burada çalışıyoruz. Onlara mesleğimin tüm detaylarını öğretiyorumö ifadelerini kullandı.

'ÇİNİDE TOPRAĞA DOKUNUYORSUNUZ'

Çini sanatının meşakkatli olduğunu söyleyen Baykal, "Çini sanatı çok kapsamlı. Birçok sanatı çiniye uyarlayabiliyorsun. Çini sanatı 11 kişinin elinden geçerek bize ulaşıyor. Biz burada dekorlamasını yapıyoruz. Sırlamasını ve fırınlamasını yapıyoruz. 1 saatte yapabildiğimiz eserlerimiz olduğu gibi 3 ay süren eserlerimiz de oluyor. Çini sanatında toprağa dokunuyorsunuz. Tasarım yapıyoruz biz burada. Bizim işimiz, eşittir tasarım. Bir eseri olduğu gibi almaktansa o esere özgün bir şeyler katmaya çalışıyoruzö dedi.

Haber: Nuray UZATMAZ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
