Pandemi sonrası huzuru yaylada buldu

DÜZCE - Düzce'de pandemi döneminde Sinekli Yaylası'na taşınan Mehmet Albayrak, yalnızlığını huzura dönüştürdü. Kış aylarında da yaylada yaşayan Albayrak, "Kalabalık ortamlarda bulunmak bana tat vermiyor" dedi.

Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, 2019 yılında iş yerini kapatarak Sinekli Yaylası'nda ev aldı. 5 yıldır yaylada tek başına yaşayan Albayrak, misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Özellikle koronavirüs döneminde huzuru doğada bulduğunu ifade eden Albayrak, "2019 yılında hafta sonları buraya geliyordum. Pandemi döneminde tamamen burada kalmaya başladım. Koronavirüs sonrasında hayatımda yaşadığım bazı sorunlar nedeniyle biraz daha kendime çekilmek istememden dolayı buraya yerleştim. 5 yıldır yaz kış burada yaşıyorum. Artık alıştım. Daha kalabalık ortamlarda bulunmak bana tat vermiyor. Kış aylarında yaylada kimse kalmıyor. Tek başıma ben kalıyorum. Ormanda tek başına kalabiliyor, herhangi bir şey yokken çıkıp gezebiliyorum" dedi.

Doğadan korkmadığını söyleyen Albayrak, "Doğa aşkı bende hep vardı. Çocukluk dönemimizden beri doğanın içindeyiz. Yaşadığım ev olduğu için zamanla toparladım. Evin her tarafında tadilat çalışması yaptım. Misafirlerim geldiğinde rahat kalabilecekleri odalar oluşturdum. Son 2-3 yıldır vatandaşların buraya ilgisi yoğun. Şelalelerimizi görmeye gelenler Abant'a ulaşmak için bu rotayı kullanabiliyorlar" diye konuştu.