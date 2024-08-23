Panama bandıralı kruvaziyer Sinop'a geldi

İzmir'in Çeşme Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 969 yolcusuyla bu yıl 6'ncı kez Sinop'a geldi.

Kente bu yıl planlanan son seferini gerçekleştiren kruvaziyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, bir gün kalacakları kentte tarihi ve turistlik mekanları gezecek.

Astoria Grande'nin Sinop'un ardından Rusya'nın Soçi kentine gideceği öğrenildi.