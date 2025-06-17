Pamukova'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza sonrası çıkan yangında 1 kişi öldü, araçlarda sıkışan 2 şoför hastaneye kaldırıldı.

D-650 karayolu Bilecik istikametinde seyreden Hikmet Şahin (49) yönetimindeki 42 ABN 501 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu sırada tır, Sakarya istikametinde seyreden Ercüment D. idaresindeki 06 EBU 208 plakalı ve İsmail A'nın kullandığı 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan tır sürücüleri Ercüment D. ve İsmail A. sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Ercüment D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı Bilecik istikametindeki ulaşım çalışmaların ardından normale döndü. Sakarya istikametindeki ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.