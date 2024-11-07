Üye Girişi
Haberler

Pamukova'da Lise Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenledikleri bağış kampanyasında, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturdu ve bağış topladı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lise öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bağış kampanyası düzenledi.

Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirdikleri kampanyada lösemili çocuklar yararına bağış topladı.

Öğrenciler, "Lösemi değil, iyilik bulaşır", "Lösemili çocuklar için el ele" ve "Ne kadar bağış, o kadar iyilik" yazılı dövizler de taşıyarak farkındalık oluşturdu.

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın'ın da ziyaret ettiği öğrenciler, toplanan bağışları Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) gönderecek.

Okul müdürü Yılmaz Arslan, gazetecilere, öğrencilerin tüm gün boyunca bağış kampanyasını sürdürdüğünü belirterek, "Pamukova halkı da duyarlılığını göstererek, bağış kampanyasına büyük bir ilgi gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da lösemili çocuklara bir umut olmak istedik." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
ABD'de gözler yeni başkan Trump'ın 7 vaadinde

Yerine getirirse dengeler değişir! Gözler Trump'ın 7 vaadinde

 Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi

Ukrayna'da cepheden gelen görüntü NATO'yu harekete geçirdi

 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı
140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde

140 yıllık dünya devini Çin çarptı! İflas bayrağını çekmek üzere
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU: Bekçi alımı başladı mı? Başvuru ekranı! Murat Bakan kimdir? Halk Tv konuğu Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan biyografisi! POMEM BAŞVURU TARİHLERİ! 32. dönem POMEM sınavı ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları neler? ATV 7 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? NARİN GÜRAN DURUŞMASI TAKİP ET! Narin Güran cinayeti davası başladı mı? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 KASIM: Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta? AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman? Narin Güran duruşması ne zaman? Duruşma bugün saat kaçta, nerede? 7 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? DUS 2. SINAV SONUÇLARI SORGULA! 2024-DUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Az Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' (UEFA Avrupa Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.