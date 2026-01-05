Haberler

Karlı kaplı yaylada traktörle off-road turu

Güncelleme:
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Hüseyinli Mahallesi sakinleri karla kaplı Erciova Yaylası'nda traktörlerle off-road etkinliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, yarım metreyi aşan kar kalınlığıyla mücadele ederken keyifli anlar yaşadı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde karla kaplı yaylada bir araya gelenler, traktörleri ile off-road yaptı.

Pamukova ilçesine bağlı Hüseyinli Mahallesi'nde yaşayanlar, karla kaplı Erciova Yaylası'nda off-road etkinliği düzenledi. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı yaylaya çıkanlar mahalleli, traktörleri ile off-road yaptı. Mahalleli karla kaplı yollardan geçerken zor anlar yaşadı.



