Karlı kaplı yaylada traktörle off-road turu
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Hüseyinli Mahallesi sakinleri karla kaplı Erciova Yaylası'nda traktörlerle off-road etkinliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, yarım metreyi aşan kar kalınlığıyla mücadele ederken keyifli anlar yaşadı.
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde karla kaplı yaylada bir araya gelenler, traktörleri ile off-road yaptı.
Pamukova ilçesine bağlı Hüseyinli Mahallesi'nde yaşayanlar, karla kaplı Erciova Yaylası'nda off-road etkinliği düzenledi. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı yaylaya çıkanlar mahalleli, traktörleri ile off-road yaptı. Mahalleli karla kaplı yollardan geçerken zor anlar yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel