Pamukova'da Karaca Görüntülendi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, ormana yakın yolda seyreden bir karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde ormana yakın yola çıkan karaca, cep telefonu ile görüntülendi.
Pamukova'da sabah saatlerinde ormana çalışmaya giden kişi, yola yakın noktada karaca gördü. Otomobilin önünde hızla ilerleyip, bir süre sonra ormana doğru giden karaca, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Haber: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel