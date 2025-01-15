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Pamukkale'de Tüfekle Vurulan Hasan Öztürk Hayatını Kaybetti

Pamukkale'de Tüfekle Vurulan Hasan Öztürk Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde tüfekle vurulan 63 yaşındaki Hasan Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşinin silah sesi duyduğunu belirtmesiyle birlikte jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocadere Mahallesi'nde yaşayan Hasan Öztürk'ün (63) karısı Emine Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşinin silahla vurulduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde tüfekle vurulan Hasan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

İfadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen Emine Öztürk'ün, evde uyuduğu sırada silah sesi duyduğunu, yan odadaki eşini vurulmuş halde bulduğunu söylediği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, tek katlı evin penceresinden ateş açtıktan sonra uzaklaştığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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