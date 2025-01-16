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Pamukkale'de Tüfekle Öldürülen Hasan Öztürk'ün Katil Zanlısı Tutuklandı

Pamukkale'de Tüfekle Öldürülen Hasan Öztürk'ün Katil Zanlısı Tutuklandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde tüfekle vurularak öldürülen 63 yaşındaki Hasan Öztürk'ün katil zanlısı Veli Tugay S. tutuklandı. Jandarma, güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit ederek operasyon düzenledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişiyi evinde tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kocadere Mahallesi'nde dün Hasan Öztürk'ün (63) evinde öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede 18 güvenlik kamerasındaki 180 saatlik kayıttan katil zanlısının Veli Tugay S. (24), olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada suç aleti av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 40 mermi, 3 tabancalara ait şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 257 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, Hasan Öztürk'ün, 2016 yılında babasını ayağından vurup annesini de dövdüğünü, bunun üzerine bir süre önce cezaevinden çıkan Öztürk'ü öldürmek için plan yaptığını söylediği öğrenildi.

Kocadere Mahallesi'nde yaşayan Hasan Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin silahla vurulduğu ihbarında bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde tüfekle vurulan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Jandarma ekipleri, tek katlı evin penceresinden ateş açtıktan sonra uzaklaştığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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