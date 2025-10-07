Pamukkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 63 yaşındaki Atiye Kabaklı, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, evinin bahçesinden elindeki kova ile çıkan Atiye Kabaklı'ya (63) çöp kamyonunun çarpması ve ardından kamyonun durması yer aldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde dün E.A. idaresindeki 20 PK 294 plakalı Pamukkale Belediyesine ait çöp kamyonunun çarptığı Atiye Kabaklı hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel