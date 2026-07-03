Denizli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı yakınlarında çıkan ve Bilal Ertene'nin (18) hayatını kaybettiği kavgayla ilgili çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 şüpheliyi daha yakaladı.

Ekipler, kavgada yaralanan ve Denizli Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanan 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kavganın, alacak verecek meselesinde yaşanan anlaşmazlık sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Öte yandan kavgada yaralanan M.K'nin tedavisi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Bilal Ertene, hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakalamıştı.