Pamukkale'de Orman Yangını: Hava ve Kara Mücadelesi Sürüyor

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisindeki orman dışı alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.