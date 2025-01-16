Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor

Gebeliği takip eden sağlıkçılar dehşeti ortaya çıkardı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bir annenin gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Ekipler, evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddia edilen iki kişiyi gözaltına aldı. Baba ifadesinde, bebeğin annesinin cesedi poşet içinde kendisine vererek, "Babası sensin, kurtulman gerek" dediğini söyledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

EVDE DOĞUM YAPMIŞ

İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında evde doğum yaptığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

"BABASI SENSİN, KURTULMAN GEREK"

Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "Bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

TARİF EDİLEN NOKTADA CESET BULUNAMADI

Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi. Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.

Gebeliği takip eden sağlıkçılar dehşeti ortaya çıkardı
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
img

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
img

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı çuvalla para verip aldılar
img

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.