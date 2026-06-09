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Denizli'de trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi öldü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eymen Çağlar Kutlu, hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün tedavisi sürüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrildiği kazada yaralanan iki öğrenciden biri hastanede hayatını kaybetti.

Lise 1 Caddesi'nde dün motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan Eymen Çağlar Kutlu (17), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza

Ahmet Burak Y. (17) idaresindeki 20 AOP 188 plakalı motosiklet, dün Lise 1 Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpmış, yaklaşık 20 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Eymen Çağlar Kutlu ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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