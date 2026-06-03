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Denizli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Denizli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kauçuk fabrikasında çıkan yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale ediyor. Siyah duman kentin birçok yerinden görülüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kale Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok yerinden görülüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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