Denizli'de helikopter destekli orman yangını tatbikatı yapıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, helikopter destekli orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Akhan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alan yanında yapılan tatbikat, ekipman kullanımı, yangında dikkat edilecek hususlar ve ilk yardım konularında bilgi verilmesiyle başladı.

Senaryo gereği orman yangınlarına erken müdahale amacıyla kamerayla 24 saat izleme yapabilen mobil gözetleme aracı "Baykuş Göz" yangın tespit etti. İhbarın ardından bölgeye ulaşan ekipler, çıkan rüzgardan yangının hızla yayıldığını belirledi.

Destek talebi üzerine yangın bölgesine çeşitli ilçelerden takviye ekipler yönlendirildi. Karadan müdahalenin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de çalışmaya katıldı.

Alana getirilen mobil yangın koordinasyon merkezinden de yangının durumu anlık takip edildi.

Yangın, çalışmalarla söndürüldü.

Tatbikata helikopter, 10 arazöz, 50 personel ve 3 ilk müdahale aracı katıldı.

Sezon hazırlıkları tamam

Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, gazetecilere bölge müdürlüğünün Denizli ve Uşak illerini kapsayan görev sahasında yaklaşık 800 bin hektar ormanlık alan bulunduğunu, önemli bölümünün birinci ve ikinci derece yangına hassas bölge olduğunu söyledi.

Yangın sezonuna yönelik tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Köle, geçen yıl çıkan 83 orman yangınında yaklaşık 4 bin 100 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Köle, bu yıl yağışların da etkisiyle sezonu en az zararla ve can kaybı yaşanmadan tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, yangınların yaklaşık yüzde 85'inin insan kaynaklı olduğunu, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülük sisteminin önemli katkı sağladığını vurgulayan Köle, bölge müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 4 bin 300 orman yangın gönüllüsü olduğunu, gönüllülere profesyonel eğitimler verildiğini belirtti.

Köle, yangınla mücadele kapsamında bölgede 2 helikopter, 73 arazöz, 22 öncü araç ve yaklaşık 1000 personelin görev yapacağını aktararak, köylere dağıtılan 427 yangın söndürme tankerinin de mücadeleye destek verdiğini, hava araçlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla da 156 yapay havuzun hizmet verdiğini, 4 yeni havuzun yapımının ise sürdüğünü ifade etti.

Köle, geçen yıl çıkan yangınlardan etkilenen alanlarda rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü, bölge genelinde 6 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.