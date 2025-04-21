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Pamukkale'de Araç Park Sorunu Silahlı Kavgaya Dönüştü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir mobilya dükkanında araç park etme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, iş yerinde bulunan kadın müşteri yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kişi arasında "araç park etme" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, iş yerindeki kadın müşteri yaralandı.

Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir mobilya dükkanına eşya indirmek isteyen B.H. ile aracını park etmek isteyen B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. yanındaki tabancayla ateş etti. Bu sırada mobilya dükkanında müşteri olarak bulunan S.K. isimli kadın omzundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan B.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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