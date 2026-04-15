Palet Türk Müziği İlkokulu ile Haliç Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde hizmet veren Palet Türk Müziği İlkokulu ile Haliç Üniversitesi arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nda protokole ilişkin düzenlenen program, öğrencilerin müzik dinletisiyle başladı.

Eğitim işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından katılımcılarla sohbet eden YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulunun bir kültür merkezi gibi faaliyet gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, "İlk Türk müziğiyle tanışmam herhalde 1995 yılıydı. Rahmetli Cinuçen Tanrıkorur'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yönetiminde o zaman iki albümü çıkmıştı. Hatta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki konserinde annemle tanışıyorlar. O sırada da bizim lisede enstrüman kursları açılacak. Öğrencilere anket yapılıyor, 'hangi enstrümanları çalmak istersiniz' diye. Genelde gitar, keman, piyano, belki bağlama, ben de ud yazmışım." ifadelerini kullandı.

Tanrıkorur'un ud eğitiminin ötesinde kendisine dili, kültürü ve kimliği korumanın önemini öğrettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir bestekar ve bir udi olmasına rağmen o dönemde yazdığı yazıların çoğu dille ilgiliydi. Yani dilin korunması o kadar önemli ki dili korumadığınız müddetçe başka hiçbir tarafı koruyamazsınız. Adeta en önemli savunma hattı gibi dili görüp dili anlatırdı. Bana çok ilham vermiş insanlardan bir tanesi." diye konuştu.

YETEV bünyesinde 2011 yılında ilk anaokulunu açtıkları zaman müzik eğitimi vermek için çok çabaladıklarını, daha sonra Palet Türk Müziği İlkokulu ile bu çalışmalarını taçlandırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Bugün Türkiye'de, dünyada eşi benzeri olmayan bir proje. Hamdolsun 8. yılındayız, devam ediyoruz. Dubai'de bir Arap müzik enstitüsü adıyla buna benzer bir proje hayata geçirdik. Orada da Arap müziğinin adeta korunmasıyla ilgili bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Dubai, kültürel olarak kozmopolit bir yer." dedi.

Erdoğan, bugüne kadar birçok kurumla bir araya gelip işbirliği konuştuklarını aktararak, "Türk müziğini bilen, icra eden entelektüeller yetişsin istiyoruz. Hangi alana devam ederse etsin 3 yılda, 5 yılda böyle paradigma değiştirecek, Alaeddin Yavaşça, Cinuçen Tanrıkorur boyutunda işler yapacak kişiler olsun. Birisi buradan çıksa maksat hasıl olmuş olacak. Bir nesli belki yeniden Türk müziğiyle barıştıracak müzik insanlarının yetişebileceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Her sene yetenek sınavıyla öğrenci aldıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan mezun olup konservatuvara devam etmek isteyenler için İstanbul Medeniyet Üniversitesinin müzik bölümüyle çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Medeniyet Üniversitesi ve bizim işbirliğimizde Üsküdar'da bir müzik ortaokul lisesi açıldı. Oraya devam edebiliyorlar. Böylelikle müzik bölümüne de ortaokuldan itibaren devam edebiliyorlar. Biz oradaki öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanları da yine burslandırarak destekliyoruz."

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ise bazı insanlara göre musikinin romantik birtakım çağrışımlar yapmaktan öteye gitmeyebileceğini ancak bazıları için müziğin bir kimlik olduğunu kaydetti.

Herkesin bir virtüöz olmasının beklenmediğini dile getiren Tokaç, müzik eğitiminin önemine dikkati çekti.

Programa, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi ve öğrenciler de katıldı.

Protokolün amacının, Haliç Üniversitesi ile Palet Türk Müziği İlkokulu arasında Türk musikisi eğitimine ilişkin bilgi, birikim ve yöntem paylaşımı yapılması olduğu belirtildi. Ayrıca, tarafların sahip olduğu kaynakların ortak veri tabanında öğrenci ve öğretim elemanlarının ulaşabileceği şekilde paylaşılması, tarafların ortak amaçlarına yönelik gerçekleştirecekleri projelerde kurumsal işbirliğine gidilebilmesi için taraflar arasında bağ kurulmasının amaçlandığı bildirildi.