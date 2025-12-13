Haberler

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı
Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Sarıkamış kayak merkezlerinde kayak sezonu açıldı. Ziyaretçiler pistlerde kayak, kızak ve snowboard ile keyifli vakit geçiriyor. Kar kalınlığının yeterli olduğu merkezler, hem yurt içinden hem de dışından gelen kayak tutkunlarını ağırlıyor.

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı.

Erzurum'da, kar kalınlığının 41 santimetre ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi, havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometrelik kolay ulaşım imkanıyla her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini bu merkezde geçirmek isteyen bazı aileler, çocuklarıyla kızağa bindi bazıları da kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Gümüşhane'den gelen kayaksever Görken Yıldırım, AA muhabirine, Palandöken'de kar kalitesinin iyi durumda olduğunu söyledi.

Yıldırım, merkezde eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek, "Kayak yapmaya geldik, sezonu açtık. 2 gündür buradayım gayet güzel ve eğlenceli. Daha önce Erciyes ve Uludağ'a da gitmiştim ama burası oralara göre daha güzel, beğendim." dedi.

İzmir'den kayak yapmak için gelen Nur Toksöz de pistlerin iyi durumda olduğunu ifade ederek, merkezdeki hizmetin güzel olduğunu belirtti.

Utkan Yanar ise "Pistler gayet keyif veriyor, ilerleyen zamanlarda kar iyice yağdıkça daha güzel olacağını düşünüyorum. Sezonun ilk açılışına göre insanlar gelmiş, sakin değil yukarı pistler kalabalık." ifadelerini kullandı.

Muhammet Doğan da kayak heyecanının başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Palandöken bölgenin en iyi kayak merkezi, 1 senedir açılmasını bekliyorum, pistler çok güzel, suni karlama da var." değerlendirmesinde bulundu.

Kars

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de kar yağışının ardından vatandaşlar kayak, kızak ve snowboard ile kaydı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kayak heyecanı başladı.

Resmi açılışı henüz yapılmayan kayak merkezinde hafta sonu nedeniyle kayak merkezine gelen kayak tutkunları, son yağan kristal karlarla bezenen sarıçamlar arasında kayak, kızak ve snowboard yaptı.

Kayak merkezine gelenlerden Erdoğan Polat, güzel manzarada kayağın keyfini yaşamak istediklerini belirterek, "Sezon henüz açılmadı telesiyej testleri yapılıyor. Biz de fırsattan istifade sezonun ilk snowboardını yapacağız. Çok güzel kar var, mükemmel manzara sezonun açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

Snowboardçu Dürdane Aşık da "Bu sene çok güzel karlı bir sene olmasını diliyorum. Şimdiden herkese güzel sezonlar." ifadelerini kullandı.

Kayak tutkunu Nazenin Aslantatar ise "Bugün kayağın keyfini doya doya yaşıyoruz. Kızak kayanlar da var, inşallah bu kış çok güzel geçer." dedi.

Suni karlama sistemlerinin aktif hale getirilmeye başlandığı iki merkezde tüm pistlerin daha iyi hale getirilebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

