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Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara ilişkin soruşturma genişletildi

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Erzurum'da, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in köpeğe tekme attığı ve koruma görevlisinin silah çektiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, olayın diğer tarafında bulunan kişi veya kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Erzurum'da, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in köpeğe tekme attığı ve koruma görevlisinin silah çektiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, olayın diğer tarafında bulunan kişi veya kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan yeni görüntüler ve yapılan müracaatlar üzerine kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturma dosyasına sunulan yeni kamera kayıtları, bazı sosyal medya platformlarına ve basına yansıyan görüntüler ile şikayet dilekçesinde belirtilen yeni deliller kapsamında olayın diğer tarafında bulunan kişi veya kişiler yönünden soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Söz konusu kişiler hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması" suçları kapsamında çok yönlü soruşturmaya başlandığı kaydedilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin titizlikle ve çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Bu arada olaydan önce kaydedildiği belirtilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
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