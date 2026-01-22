Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de 228 santimetre olarak kaydedildi. Diğer kayak merkezlerinde de kar kalınlıkları ve hava sıcaklıkları hakkında bilgiler paylaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 228, Kartalkaya'da 200, Ergan'da 186, Sarıkamış'ta 161, Erciyes ve Hakkari'de 160, Yıldızdağı'nda 130, Konaklı'da 127, Çambaşı'nda 114, Yalnızçam'da 99, Hesarek'te 64, Kartepe'de 61, Gevaş Abalı'da 58, Akdağ, Küpkıran ve Murat Dağı'nda 41, Mersivan'da 35, Bozdağ ve Davraz'da 17 ve Denizli'de 11 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|20.12.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|AB
|-17
|-8
|Kartalkaya
|KY
|0
|4
|Ergan
|ÇB
|-14
|-5
|Sarıkamış
|ÇB
|-17
|-7
|Erciyes
|KY
|-5
|-2
|Hakkari
|ÇB
|-22
|-7
|Yıldızdağı
|KY
|-12
|-4
|Konaklı
|AB
|-16
|-7
|Çambaşı
|ÇB
|-11
|-1
|Yalnızçam
|PB
|-24
|-8
|Hesarek
|ÇB
|-14
|-7
|Kartepe
|KY
|-2
|2
|Gevaş Abalı
|ÇB
|-13
|-1
|Akdağ
|KY
|-6
|0
|Küpkıran
|ÇB
|-22
|-9
|Murat Dağı
|KY
|-5
|0
|Mersivan
|ÇB
|-12
|1
|Bozdağ
|KY
|1
|3
|Davraz
|KY
|-7
|-4
|Denizli
|KY
|-5
|2