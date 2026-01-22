Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de 228 santimetre olarak kaydedildi. Diğer kayak merkezlerinde de kar kalınlıkları ve hava sıcaklıkları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 228, Kartalkaya'da 200, Ergan'da 186, Sarıkamış'ta 161, Erciyes ve Hakkari'de 160, Yıldızdağı'nda 130, Konaklı'da 127, Çambaşı'nda 114, Yalnızçam'da 99, Hesarek'te 64, Kartepe'de 61, Gevaş Abalı'da 58, Akdağ, Küpkıran ve Murat Dağı'nda 41, Mersivan'da 35, Bozdağ ve Davraz'da 17 ve Denizli'de 11 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez20.12.2025En düşükEn yüksek
PalandökenAB-17-8
KartalkayaKY04
ErganÇB-14-5
SarıkamışÇB-17-7
ErciyesKY-5-2
HakkariÇB-22-7
YıldızdağıKY-12-4
KonaklıAB-16-7
ÇambaşıÇB-11-1
YalnızçamPB-24-8
HesarekÇB-14-7
KartepeKY-22
Gevaş AbalıÇB-13-1
AkdağKY-60
KüpkıranÇB-22-9
Murat DağıKY-50
MersivanÇB-121
BozdağKY13
DavrazKY-7-4
DenizliKY-52
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
39 yıllık et firması iflasın eşiğinde

39 yıllık dev firma iflasın eşiğinde! Mahkeme reddetti